Сфера государственных финансов работает в особо опасном режиме психологического, эмоционального напряжения. Вероятно, поэтому чиновники из этой сферы рождают умопомрачительные идеи, которые ставят на уши всю страну.

Не успели закончиться все новогодние, рождественские праздники, как министр финансов Сергей Марченко предложил … ликвидировать банковскую тайну: "…Мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников".

Вот с такой аргументацией министр финансов предлагает обеспечить доступ налоговикам ко всем счетам граждан. Декларируемые им цели звучат благородно и патриотично: обеспечить наполнение бюджета и финансирование ВСУ во время войны, повысить качество управления рисками, гарантировать "социальную справедливость".

Давайте вспомним заявленные цели других марксистов, большевиков, сторонников Левиафана, то есть Большого государства.

Маркс/Ленин требовали ликвидации частной собственности, чтобы не было эксплуатации. – Получили ГУЛАГ и ~100 млн жертв коммунизма.

Кейнс/Самуэльсон требовали увеличения места и роли государства в экономике, чтобы не было экономических кризисов. – Получили этих самых кризисов гораздо больше, чем было в режиме свободного рынка, при капитализме.

Лукашенко требовал ручного управления ценами, чтобы защитить человека от инфляции. – Получили Беларусь, которая в топ-15 стран с самой высокой инфляцией в мире.

Путин присоединился к требованию Меркель/Саркози/Берлускони объявить войну климатическим изменениям, чтобы спасти планету Земля. – Получили сильнейшую зависимость Европы от газа нацистского агрессора, формирование мощной пророссийской силы в Европе, кризис трансатлантического партнерства и НАТО.

Гарвард, Беркли, Сорбонна, Принстон и ВЭФ/Давос потребовали от каждого бизнеса принять стандарты DEI (diversity, equity and inclusion) – разнообразие, равенство и инклюзивность, чтобы защищать обездоленных, обиженных и обделенных. – Получили профанацию, унижение умных/компетентных, торжество лицемерия и обмана.

Банковская тайна – один из столпов западной цивилизации. Это неотъемлемая часть privacy, то есть личного пространства человека. Банковская тайна – обязательное условие реализации прав и свобод человека. Она такая же священная и неприкосновенная, как неприкосновенность жилья, свобода совести/религии, свобода слова и т.д.

Ликвидация банковской тайны – это как разрешение уполномоченным государственным органам иметь постоянный доступ к жилью граждан. Мало ли чего они там замышляют? Вдруг теракты планируют? Такой режим позволит, мол, выявлять врагов государства. А еще такая мера позволит эффективно бороться с домашним насилием.

Вот вам обоснование государственной кампании "прослушку/камеры в каждый дом".

Ликвидация банковской тайны – это как введение "золотой акции" (права государства принимать участие в управлении, блокировать сделки) в каждый частный бизнес. Мало ли, может, частники не осознают ответственность перед будущими поколениями, перед природой? Частный бизнес нельзя оставлять без присмотра, иначе он заэксплуатирует работника до смерти.

Одна из моих любимых библейских истин – дорога в ад вымощена благими намерениями. Практически все государственные программы – этому убедительное подтверждение.

Предложение министра финансов Сергея Марченко – это как раз предложение из ада. Недавно глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на вопрос о введении цифрового евро и запрете кеша однозначно ответила, что это невозможно, потому что нарушает базовые права человека, его privacy.

Банковская тайна – базовый институт западной цивилизации. Украина декларирует курс на вступление в ЕС, на Запад. При этом члены ее правительства неизменно предлагают меры и решения из арсенала авторитарных, тоталитарных лидеров.

Ликвидация банковской тайны в Украине приведет к следующим последствиям:

- оттоку капитала из банковской системы, резкому росту денежного оборота серой экономики;

- усугублению инвестиционной засухи, превращению страны в инвестиционную пустыню;

- росту преступности, вымогательства и грабежей;

- росту коррупции (торговля данными);

- эрозии доверия к государству, что во время войны равносильно нанесению деморализующего поражения;

- оттоку подростков, молодежи за рубеж из-за полной потери надежды на создание в Украине условий свободного рынка и предпринимательства;

- снижению предпринимательской активности украинцев, переходу их в юрисдикции, где есть банковская тайна, качественная защита прав собственности и экономическая свобода;

- снижению налоговых поступлений в государственный бюджет, ослаблению материальной базы для ВСУ.

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Интересно, когда министр Сергей Марченко формулировал для себя предложение ликвидировать банковскую тайну, он точно провел полный анализ всех "за" и "против" такого предложения?

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