Сфера державних фінансів працює в особливо небезпечному режимі психологічного, емоційного напруження. Мабуть, тому чиновники з цієї сфери народжують такі неймовірні ідеї, які ставлять на вуха всю країну.

Не встигли завершитися всі новорічні та різдвяні свята, як міністр фінансів Сергій Марченко запропонував… ліквідувати банківську таємницю: "…Ми не повинні боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, нас від чогось захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців".

Ось із такою аргументацією міністр фінансів пропонує забезпечити доступ податківцям до всіх рахунків громадян. Декларовані ним цілі звучать благородно і патріотично: забезпечити наповнення бюджету і фінансування ЗСУ під час війни, підвищити якість управління ризиками, гарантувати "соціальну справедливість".

Згадаймо заявлені цілі інших марксистів, більшовиків, прихильників Левіафана, тобто Великої держави.

Маркс/Ленін вимагали ліквідації приватної власності, щоб не було експлуатації. – Отримали ГУЛАГ і ~100 млн жертв комунізму.

Кейнс/Самуельсон вимагали збільшення місця і ролі держави в економіці, щоб не було економічних криз. – Отримали цих самих криз набагато більше, ніж було за режиму вільного ринку, під час капіталізму.

Лукашенко вимагав ручного управління цінами, щоб захистити людину від інфляції. – Отримали Білорусь, яка входить до 15 країн із найвищою інфляцією у світі.

Путін приєднався до вимоги Меркель/Саркозі/Берлусконі оголосити війну кліматичним змінам, щоб врятувати планету Земля. – Отримали сильну залежність Європи від газу нацистського агресора, формування потужної проросійської сили в Європі, кризу трансатлантичного партнерства і НАТО.

Гарвард, Берклі, Сорбонна, Принстон і ВЕФ/Давос вимагали від кожного бізнесу ухвалити стандарти DEI (diversity, equity and inclusion) – різноманітність, рівність та інклюзивність, щоб захищати знедолених, ображених і обділених. – Отримали профанацію, приниження розумних/компетентних, тріумф лицемірства й обману.

Банківська таємниця – один зі стовпів західної цивілізації. Це невіддільна частина privacy, тобто особистого простору людини. Банківська таємниця – обов’язкова умова реалізації прав і свобод людини. Вона така ж священна і недоторканна, як недоторканність житла, свобода совісті/релігії, свобода слова тощо.

Ліквідація банківської таємниці – це як дозвіл уповноваженим державним органам мати постійний доступ до житла громадян. Мало чого вони там замислюють? Раптом теракти планують? Такий режим, мовляв, дозволить виявляти ворогів держави. А ще така міра дозволить ефективно боротися з домашнім насильством.

Ось вам обґрунтування державної кампанії "прослуховування/камери в кожен дім".

Ліквідація банківської таємниці – це як запровадження "золотої акції" (права держави брати участь в управлінні, блокувати угоди) у кожен приватний бізнес. Мало чого, може, приватники не усвідомлюють відповідальність перед майбутніми поколіннями, перед природою? Приватний бізнес не можна залишати без нагляду, інакше він заексплуатує працівника до смерті.

Одна з моїх улюблених біблійних істин – дорога в пекло вистелена благими намірами. Практично всі державні програми – цьому переконливе підтвердження.

Пропозиція міністра фінансів Сергія Марченка – це саме пропозиція з пекла. Нещодавно глава Європейського центрального банку Крістін Лагард на запитання про запровадження цифрового євро та заборону готівки однозначно відповіла, що це неможливо, тому що порушує базові права людини, її privacy.

Банківська таємниця – базовий інститут західної цивілізації. Україна декларує курс на вступ до ЄС, на Захід. Водночас члени її уряду незмінно пропонують заходи й рішення з арсеналу авторитарних, тоталітарних лідерів.

Ліквідація банківської таємниці в Україні призведе до таких наслідків:

- відпливу капіталу з банківської системи, різкого зростання грошового обороту сірої економіки;

- поглиблення інвестиційної посухи, перетворення країни на інвестиційну пустелю;

- зростання злочинності, здирництва і пограбувань;

- зростання корупції (торгівля даними);

- ерозії довіри до держави, що під час війни рівнозначно завдаванню деморалізованої поразки;

- відпливу підлітків, молоді за кордон через повну втрату надії на створення в Україні умов вільного ринку й підприємництва;

- зниження підприємницької активності українців, переходу їх у юрисдикції, де є банківська таємниця, якісний захист прав власності та економічна свобода;

- зниження податкових надходжень до державного бюджету, ослаблення матеріальної бази для ЗСУ.

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Цікаво, коли міністр Сергій Марченко формулював для себе пропозицію ліквідувати банківську таємницю, він точно провів повний аналіз усіх "за" і "проти" такої пропозиції?

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