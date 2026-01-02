Ловушка регулирования и дефицит риска: что на самом деле убивает инновационный двигатель Старого Света

Новая Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа содержит ошибочную оценку Европы, которую долгое время считали самым надежным союзником Америки. Неконтролируемая иммиграция и другие подходы, которые чиновники администрации высмеивают как woke, предупреждает документ, могут привести к "цивилизационному стиранию" в течение нескольких десятилетий.

Этот аргумент основан на фундаментально неправильном понимании нынешнего затруднительного положения Европы. Хотя Евросоюз действительно сталкивается с экзистенциальной угрозой, она мало связана с иммиграцией или культурной политикой. На самом деле доля иностранных жителей в Соединенных Штатах даже выше, чем в Европе.

