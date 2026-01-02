Постепенно, а потом внезапно: сможет ли Европа избежать экономического провала
Новая Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа содержит ошибочную оценку Европы, которую долгое время считали самым надежным союзником Америки. Неконтролируемая иммиграция и другие подходы, которые чиновники администрации высмеивают как woke, предупреждает документ, могут привести к "цивилизационному стиранию" в течение нескольких десятилетий.
Этот аргумент основан на фундаментально неправильном понимании нынешнего затруднительного положения Европы. Хотя Евросоюз действительно сталкивается с экзистенциальной угрозой, она мало связана с иммиграцией или культурной политикой. На самом деле доля иностранных жителей в Соединенных Штатах даже выше, чем в Европе.
