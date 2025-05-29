Ежегодно Служба занятости анкетирует украинские компании: изучает потребности и ожидания бизнеса. Анализ результатов опроса позволяет государству улучшать услуги для работодателей. Презентацию этого года можно посмотреть на YouTube, данные также доступны в виде дашборда на сайте Службы занятости.

Чтобы сэкономить ваше время, приведу главные выводы опроса.

Трудовая миграция. В целом по стране уменьшение количества работников составляет всего 1%, но где-то количество работников сокращается заметно, а где-то их, наоборот, становится больше. Наибольшее сокращение в Донецкой области, где идут бои. В тыловой Львовской области прирост работников самый большой.