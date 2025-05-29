Щорічно Служба зайнятості анкетує українські компанії: вивчає потреби та очікування бізнесу. Аналіз результатів цього опитування дозволяє державі покращувати послуги для роботодавців. Цьогорічну презентацію можна подивитися на YouTube, дані також доступні у вигляді дашборду на сайті Служби зайнятості.

Щоб зекономити ваш час, наведу головні висновки опитування.

Трудова міграція. Загалом у країні зменшення кількості працівників становить лише 1%, але десь кількість працівників скорочується помітно, а десь їх, навпаки, більшає. Найбільше скорочення у Донецькій області, де йдуть бої. У тиловій Львівській області приріст працівників найбільший.