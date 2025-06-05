Военное положение и экономическая нестабильность оказали большое влияние на способность предприятий выполнять обязательства перед кредиторами.

В ситуациях экономических проблем бизнес имел возможность использования досудебной санации в качестве площадки для переговоров с кредиторами и согласования реструктуризации долгов. Однако досудебная санация была слабым инструментом защиты бизнеса и не могла обеспечить надлежащей защиты должнику от набегов кредиторов с заявлением о банкротстве, поскольку фокус законодателя был смещен больше в защиту интересов кредиторов, чем должников.