Думка
Превентивна реструктуризація як засіб захисту бізнесу
Карен Кроян
юрист Юридичної групи LCF
Воєнний стан та економічна нестабільність сильно вплинули на спроможність підприємств виконувати зобов’язання перед кредиторами.
У ситуаціях економічних труднощів бізнес мав можливість використання досудової санації як майданчик для перемовин з кредиторами та узгодження реструктуризації боргів. Проте досудова санація була слабким інструментом для захисту бізнесу та не могла забезпечити належного захисту боржнику від набігів кредиторів із заявою про банкрутство, оскільки фокус законодавця був зміщений більше на захист інтересів кредиторів, аніж боржників.
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