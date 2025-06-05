Воєнний стан та економічна нестабільність сильно вплинули на спроможність підприємств виконувати зобов’язання перед кредиторами.

У ситуаціях економічних труднощів бізнес мав можливість використання досудової санації як майданчик для перемовин з кредиторами та узгодження реструктуризації боргів. Проте досудова санація була слабким інструментом для захисту бізнесу та не могла забезпечити належного захисту боржнику від набігів кредиторів із заявою про банкрутство, оскільки фокус законодавця був зміщений більше на захист інтересів кредиторів, аніж боржників.