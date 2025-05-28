В последние две недели Министерство юстиции оперативно отреагировало на три случая несанкционированного доступа к одному из государственных реестров и экстренно рассмотрело жалобы, вызванные этими вмешательствами.

Хочу рассказать, как работает наша система защиты от попыток рейдерства. Также расскажу, что нужно знать бизнесу, чтобы защититься от каких-либо мошеннических действий.

История из Днепропетровской области: как рейдеров остановили за сутки

В мае мы столкнулись с типичной, но дерзкой попыткой рейдерского захвата. Злоумышленники нацелились на аграрные предприятия Днепропетровской области – компании, которые занимаются выращиванием зерновых культур. Схема была классической, но исполнена нагло.