Протягом останніх двох тижнів Міністерство юстиції оперативно відреагувало на три випадки несанкціонованого доступу до одного з державних реєстрів і терміново розглянуло скарги, викликані цими втручаннями.

Хочу розповісти, як працює наша система захисту від спроб рейдерства. Також розповім, що варто знати бізнесу, щоб захиститись від будь-яких подібних шахрайських дій.

Історія з Дніпропетровщини: як ми зупинили рейдерів за добу

У травні ми зіткнулися з типовою, але зухвалою спробою рейдерського захоплення. Зловмисники націлились на аграрні підприємства Дніпропетровської області – компанії, що займаються вирощуванням зернових культур. Схема була класичною, але виконана нахабно.