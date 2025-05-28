Думка
Протидія рейдерству: що робить Мін'юст і які результати це дає
Олена Ференс
Заступниця міністерки юстиції України
Протягом останніх двох тижнів Міністерство юстиції оперативно відреагувало на три випадки несанкціонованого доступу до одного з державних реєстрів і терміново розглянуло скарги, викликані цими втручаннями.
Хочу розповісти, як працює наша система захисту від спроб рейдерства. Також розповім, що варто знати бізнесу, щоб захиститись від будь-яких подібних шахрайських дій.
Історія з Дніпропетровщини: як ми зупинили рейдерів за добу
У травні ми зіткнулися з типовою, але зухвалою спробою рейдерського захоплення. Зловмисники націлились на аграрні підприємства Дніпропетровської області – компанії, що займаються вирощуванням зернових культур. Схема була класичною, але виконана нахабно.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net