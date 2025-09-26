Прозрачность и доверие. Как стандарты РКООН изменят украинский рынок полезных ископаемых
На этой неделе Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр", которым официально утвердил обновленную классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых по стандартам Рамочной классификации ООН (UNFC, или в переводе на русский – РКООН).
Это незаметное процедурное решение на самом деле открывает – без преувеличений – новый этап для развития всей добывающей отрасли в Украине.
Наконец-то инвесторы и бизнес получают унифицированный, понятный и четко измеряемый подход к оценке имеющихся месторождений полезных ископаемых. Мы идем навстречу бизнесу и строим отношения на основе доверия – доверия к данным, к процедурам и доверия к государству как надежному и понятному партнеру.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)