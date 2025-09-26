Кабмин утвердил классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых по стандартам Рамочной классификации ООН – на что это повлияет

На этой неделе Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр", которым официально утвердил обновленную классификацию запасов и ресурсов полезных ископаемых по стандартам Рамочной классификации ООН (UNFC, или в переводе на русский – РКООН).

Это незаметное процедурное решение на самом деле открывает – без преувеличений – новый этап для развития всей добывающей отрасли в Украине.

Наконец-то инвесторы и бизнес получают унифицированный, понятный и четко измеряемый подход к оценке имеющихся месторождений полезных ископаемых. Мы идем навстречу бизнесу и строим отношения на основе доверия – доверия к данным, к процедурам и доверия к государству как надежному и понятному партнеру.

