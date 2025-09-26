Кабмін затвердив класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин за стандартами Рамкової класифікації ООН – на що це вплине

Цього тижня Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр", якою офіційно затвердив оновлену класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин за стандартами Рамкової класифікації ООН (UNFC, або у перекладі українською – РКООН).

Це непомітне процедурне рішення насправді відкриває – без перебільшень – новий етап для розвитку всієї видобувної галузі в Україні.

Нарешті інвестори та бізнес отримують уніфікований, зрозумілий та чітко вимірюваний підхід до оцінки наявних покладів копалин. Ми йдемо назустріч бізнесу та розбудовуємо стосунки на основі довіри – довіри до даних, до процедур та довіри до держави як надійного і зрозумілого партнера.

