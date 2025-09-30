В российской экономике с 2026 года резко вырастет фискальное давление, что приведет к продолжению периода острой монетарной недостаточности

Маниакальная одержимость Путина войной в Украине пробудила в нем фискального маньяка. К таким выводам можно прийти после ознакомления с налоговыми желаниями российского правительства.

1. Центром увеличения налоговой нагрузки в РФ является желание правительства повысить НДС с 20% до 22%. Сотни комментаторов пишут, что это приведет к инфляции. Впрочем, само повышение НДС — лишь краткосрочный фактор роста цен, который население РФ легко проглотит, как и заморозку валютных вкладов в банках, и повышение тарифов на ЖКХ.

А вот что действительно может вызвать недовольство — так это фактическая ликвидация упрощенки. Мало кто заметил, но правительство РФ предлагает снизить порог для упрощенки с 60 млн рублей до 10 млн. Это убивает оптимизацию через дробление бизнеса и серый трафик от безналичного рубля к наличному. На практике это гарантированно приведет к сильному росту цен в сфере услуг, но вряд ли убьет конвертационные центры. Как показывает российская практика: просто вырастут тарифы.

2. Минфин РФ не планирует ограничиться НДС-пыткой малого бизнеса и идет дальше — отменяет льготы для предпринимателей по страховым взносам в торговле, строительстве и добыче. То есть фактически будет не только ликвидирована упрощенка, но и их заставят платить повышенный уровень соцвзносов.

3. Также проект бюджета-2026 года несет в себе целый ряд специальных сюрпризов для "избранных": повышение акцизов, рост утилизационного сбора, перевод игорного бизнеса на налог с оборота и т.д.

На фоне роста фискального давления зашевелились монополии. РЖД так не терпелось поднять тарифы, что они запланировали сделать это уже в начале декабря текущего года. Коммуналка в отдельных регионах в 2025 году уже выросла на 80% (при анонсированных 10%), а рост цен на электроэнергию в 2026 году запланировали уже на октябрь следующего года.

Так что остается констатировать диагноз: в российской экономике с 2026 года резко вырастет фискальное давление, что приведет к продолжению периода острой монетарной недостаточности. Или говоря проще: рост налогов и тарифов монополий приводит к инфляции, а рост инфляции толкает ЦБР поддерживать высокий уровень ставок, что заставляет скулить гвардию Чемезова (Ростех) и уже раздражает таких слабых госбанкиров, как Костин (ВТБ) или Фрадков (ПСБ).

Рынок РФ успел отреагировать на будущее фискальное давление ростом средней ставки по депозитам в топ-10 банков России до 15%. Если фискальные планы российского Минфина примут в том виде, в котором их утвердило федеральное правительство (в том, что монополии поднимут тарифы, я не сомневаюсь), то пространство для дальнейшего снижения ставки ЦБР сузится до минимума. А это открывает путь к ускорению стагнации экономики РФ.

Впрочем, центральным моментом всей этой истории является тот факт, что теперь каждый россиянин заплатит за войну в Украине из своего кошелька.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net