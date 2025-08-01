"996", "четырехдневная неделя" и другие мифы о продуктивности рабочего графика

"996" – это график работы с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. В Китае это до сих пор часть корпоративной культуры. Джек Ма из Alibaba называл это "ценой прогресса".

В Европе популярна противоположная идея – "четырехдневная рабочая неделя" как панацея от стресса и выгорания.

Опираясь на свой более чем 15-летний опыт, могу сказать, что оба подхода имеют фундаментальную ошибку: они пытаются решить вопрос эффективности через календарь, а не через понимание природы современной работы.

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