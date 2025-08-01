"996", "чотириденний тиждень" та інші міфи про продуктивність робочого графіка

"996" – це графік роботи з 9 ранку до 9 вечора, 6 днів на тиждень. У Китаї це досі частина корпоративної культури. Джек Ма з Alibaba називав це "ціною прогресу".

У Європі популярна протилежна ідея – "чотириденний робочий тиждень" як панацея від стресу та вигорання.

Спираючись на свій понад 15-річний досвід, можу сказати, що обидва підходи мають фундаментальну помилку: вони намагаються розв'язати питання ефективності через календар, а не через розуміння природи сучасної роботи.

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