Рапс стабильно остаётся стратегической культурой для аграрного экспорта Украины, но сейчас этот рынок оказался на стыке нескольких важных изменений.

Спрос на биотопливо, климатические риски, сокращение посевных площадей — всё это формирует новое ценовое равновесие. И, похоже, это равновесие — на значительно более высоком уровне, чем рынок привык в предыдущие годы.

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Фундаментальные драйверы остаются сильными. Несмотря на глобальное давление со стороны энергетических рынков — падение цен на нефть, снижение стоимости дизеля в ЕС и, соответственно, проседание биодизеля — котировки рапса не только удержались, но и продемонстрировали восстановление. Это свидетельствует о стабильном спросе и потенциале дальнейшего роста.

В то же время внутренний рынок сталкивается с ограничением предложения. Засуха осенью привела к значительному сокращению площадей под озимым рапсом в Украине. Весенние заморозки лишь усилили риски, и уже сейчас ожидается снижение урожайности на 5–10% по сравнению со средними показателями. В таких условиях каждая тонна рапса становится стратегической.

Эти факторы уже влияют на поведение рынка. Предложение нового урожая заметно сократилось, аграрии не спешат продавать, а трейдеры, особенно те, у кого открыты позиции, — активно ищут покрытие.

Переработчики также проявляют повышенный интерес. Такая совокупность факторов формирует новую волну конкуренции за ресурс ещё до начала жатвы.

Фьючерсный рынок уже перешёл на августовские контракты, и ключевым уровнем для участников остаётся отметка 500 €/т. В случае её пробития рынок может выйти на траекторию к 600 €/т.

При нынешних ценовых ожиданиях продажа по форварду — решение, требующее особой взвешенности. До конца апреля рынок рапса может пройти через важный ценовой рубеж, что станет отправной точкой для дальнейшего движения.

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Текущий сезон создаёт все предпосылки для того, чтобы рапс вновь подтвердил свой статус высокорентабельной культуры.

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