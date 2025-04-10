Совокупность факторов вызывает интерес к новому урожаю и усиливает конкуренцию среди покупателей ещё до начала жатвы

Рапс стабильно остаётся стратегической культурой для аграрного экспорта Украины, но сейчас этот рынок оказался на стыке нескольких важных изменений.

Спрос на биотопливо, климатические риски, сокращение посевных площадей — всё это формирует новое ценовое равновесие. И, похоже, это равновесие — на значительно более высоком уровне, чем рынок привык в предыдущие годы.

Читайте также Сухой старт: с чем Украина входит в весеннюю посевную

Фундаментальные драйверы остаются сильными. Несмотря на глобальное давление со стороны энергетических рынков — падение цен на нефть, снижение стоимости дизеля в ЕС и, соответственно, проседание биодизеля — котировки рапса не только удержались, но и продемонстрировали восстановление. Это свидетельствует о стабильном спросе и потенциале дальнейшего роста.

В то же время внутренний рынок сталкивается с ограничением предложения. Засуха осенью привела к значительному сокращению площадей под озимым рапсом в Украине. Весенние заморозки лишь усилили риски, и уже сейчас ожидается снижение урожайности на 5–10% по сравнению со средними показателями. В таких условиях каждая тонна рапса становится стратегической.

Эти факторы уже влияют на поведение рынка. Предложение нового урожая заметно сократилось, аграрии не спешат продавать, а трейдеры, особенно те, у кого открыты позиции, — активно ищут покрытие.

Переработчики также проявляют повышенный интерес. Такая совокупность факторов формирует новую волну конкуренции за ресурс ещё до начала жатвы.

Фьючерсный рынок уже перешёл на августовские контракты, и ключевым уровнем для участников остаётся отметка 500 €/т. В случае её пробития рынок может выйти на траекторию к 600 €/т.

При нынешних ценовых ожиданиях продажа по форварду — решение, требующее особой взвешенности. До конца апреля рынок рапса может пройти через важный ценовой рубеж, что станет отправной точкой для дальнейшего движения.

Текущий сезон создаёт все предпосылки для того, чтобы рапс вновь подтвердил свой статус высокорентабельной культуры.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net