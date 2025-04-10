Ріпак стабільно залишається стратегічною культурою для аграрного експорту України, але зараз цей ринок опинився на стику кількох важливих змін.

Попит на біопаливо, кліматичні ризики, зниження площ — усе це формує нову цінову рівновагу. І виглядає, що ця рівновага — на значно вищому рівні, ніж звик ринок у попередні роки.

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Фундаментальні драйвери залишаються сильними. Попри глобальний тиск із боку енергетичних ринків — падіння цін на нафту, зниження вартості дизеля в ЄС і, відповідно, просідання біодизеля — котирування ріпаку не тільки втримались, але й показали відновлення. Це свідчить про стійкий попит і потенціал подальшого зростання.

Водночас внутрішній ринок стикається з обмеженнями пропозиції. Посуха восени призвела до суттєвого зменшення площ під озимим ріпаком в Україні. Весняні заморозки лише посилили ризики, і вже зараз очікується зниження врожайності на 5–10% порівняно з середніми показниками. У таких умовах кожна тонна ріпаку стає стратегічною.

Ці чинники вже впливають на поведінку ринку. Пропозиція нового врожаю помітно скоротилася, аграрії не поспішають продавати, а трейдери, особливо ті, хто мають відкриті позиції, — активно шукають покриття.

Переробники також демонструють підвищену зацікавленість. Така сукупність факторів формує нову хвилю конкуренції за ресурс ще до початку жнив.

Ф’ючерсний ринок уже перейшов на серпневі контракти, і ключовим рівнем для учасників залишається позначка 500 €/т. У разі її пробиття ринок може вийти на траєкторію до 600 €/т.

За нинішніх цінових очікувань продавати на форварді — рішення, що вимагає особливої зваженості. До кінця квітня ринок ріпаку може пройти через важливий ціновий рубіж, що стане відправною точкою для подальшого руху.

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Нинішній сезон створює всі передумови для того, аби ріпак знову підтвердив свій статус високорентабельної культури.

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