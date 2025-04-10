Сукупність факторів обумовлює зацікавленість у новому врожаї та підвищує конкуренцію серед покупців ще до початку жнив

Ріпак стабільно залишається стратегічною культурою для аграрного експорту України, але зараз цей ринок опинився на стику кількох важливих змін.

Попит на біопаливо, кліматичні ризики, зниження площ — усе це формує нову цінову рівновагу. І виглядає, що ця рівновага — на значно вищому рівні, ніж звик ринок у попередні роки.

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Фундаментальні драйвери залишаються сильними. Попри глобальний тиск із боку енергетичних ринків — падіння цін на нафту, зниження вартості дизеля в ЄС і, відповідно, просідання біодизеля — котирування ріпаку не тільки втримались, але й показали відновлення. Це свідчить про стійкий попит і потенціал подальшого зростання.

Водночас внутрішній ринок стикається з обмеженнями пропозиції. Посуха восени призвела до суттєвого зменшення площ під озимим ріпаком в Україні. Весняні заморозки лише посилили ризики, і вже зараз очікується зниження врожайності на 5–10% порівняно з середніми показниками. У таких умовах кожна тонна ріпаку стає стратегічною.

Ці чинники вже впливають на поведінку ринку. Пропозиція нового врожаю помітно скоротилася, аграрії не поспішають продавати, а трейдери, особливо ті, хто мають відкриті позиції, — активно шукають покриття.

Переробники також демонструють підвищену зацікавленість. Така сукупність факторів формує нову хвилю конкуренції за ресурс ще до початку жнив.

Ф’ючерсний ринок уже перейшов на серпневі контракти, і ключовим рівнем для учасників залишається позначка 500 €/т. У разі її пробиття ринок може вийти на траєкторію до 600 €/т.

За нинішніх цінових очікувань продавати на форварді — рішення, що вимагає особливої зваженості. До кінця квітня ринок ріпаку може пройти через важливий ціновий рубіж, що стане відправною точкою для подальшого руху.

Нинішній сезон створює всі передумови для того, аби ріпак знову підтвердив свій статус високорентабельної культури.

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