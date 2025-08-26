Гуманітарне й військове розмінування – підходи для найбільш замінованої країни у світі

Щоб давати гучні оцінки щодо розмінування цілої країни, треба мати відповідну експертизу. Тому цей текст я пишу як представник компанії, чиї машини виконали понад 65% обсягу механізованого розмінування в Україні від початку повномасштабного вторгнення – понад 20 млн м².

З 2022-го ми чуємо про необхідність розмінування земель, що були звільнені від ворога або превентивно заміновані на кордонах місць тимчасової окупації. Йдеться не лише про села й міста, де люди мають продовжувати повноцінне життя. Замінованими лишаються величезні площі сільськогосподарської землі, що забезпечує робочі місця, податки, які повертаються у державу й підтримують економіку. Також наша країна десятиліттями експортує агропродукцію за кордон, що означає – отримана валюта, стабільні зарплати, забезпечені військові та їхні сімʼї.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net