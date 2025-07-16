Реально ли легализовать деятельность моряков: зачем это им и государству
Украина — один из мировых лидеров по количеству морских работников. Однако из-за войны треть из 150 тысяч официально зарегистрированных моряков остаются за границей. Они работают на иностранных судах и ежегодно зарабатывают более 1 миллиарда долларов США. Это 4% от экспорта услуг Украины. Однако значительная часть этих средств не облагается налогами в Украине.
В результате государство ежегодно теряет до 3,2 млрд грн налогов и до 10 млрд грн единого социального взноса. Для страны, которая более десятилетия находится в состоянии войны и нуждается в каждой гривне, такие потери бюджета — непозволительно велики. Да и сами моряки при этом не имеют доступа к большинству социальных гарантий.
Недавно морскую отрасль всколыхнули парламентские законопроекты №13416 и №13417. Они касаются специального режима налогообложения моряков. Заявляется, что их внедрение обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет и легализацию трудовых отношений в морской отрасли.
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