Україна втрачає мільярди через тіньову зайнятість моряків за кордоном. Нові закони покликані це змінити – але чи поверне їм держава захист?

Україна – один із лідерів у світі за кількістю морських працівників. Проте через війну третина зі 150 тисяч офіційно зареєстрованих моряків залишаються за кордоном. Вони працюють на іноземних суднах і щороку заробляють понад 1 мільярд доларів США. Це 4% від експорту послуг України. Однак значна частина цих коштів не оподатковується в Україні.

Як наслідок – держава щороку втрачає до 3,2 млрд грн податків і до 10 млрд грн ЄСВ. Для країни, яка понад десятиріччя є в стані війни й потребує кожної гривні, такі втрати бюджету – непомірно великі. Та й самі моряки водночас не мають доступу до більшості соціальних гарантій.

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Нещодавно морську галузь сколихнули парламентські законопроєкти №13416 і №13417. Вони стосуються спеціального режиму оподаткування моряків. Декларується, що їх впровадження забезпечить додаткові надходження до державного бюджету та легалізацію трудових відносин у морській галузі.

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