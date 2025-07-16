Чи реально легалізувати діяльність моряків: для чого це їм і державі
Україна – один із лідерів у світі за кількістю морських працівників. Проте через війну третина зі 150 тисяч офіційно зареєстрованих моряків залишаються за кордоном. Вони працюють на іноземних суднах і щороку заробляють понад 1 мільярд доларів США. Це 4% від експорту послуг України. Однак значна частина цих коштів не оподатковується в Україні.
Як наслідок – держава щороку втрачає до 3,2 млрд грн податків і до 10 млрд грн ЄСВ. Для країни, яка понад десятиріччя є в стані війни й потребує кожної гривні, такі втрати бюджету – непомірно великі. Та й самі моряки водночас не мають доступу до більшості соціальних гарантій.
Нещодавно морську галузь сколихнули парламентські законопроєкти №13416 і №13417. Вони стосуються спеціального режиму оподаткування моряків. Декларується, що їх впровадження забезпечить додаткові надходження до державного бюджету та легалізацію трудових відносин у морській галузі.
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