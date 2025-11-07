Мнение
Редкоземельный блеф: действительно ли США критически зависят от китайских поставок
Даниэль Грос
Директор Института европейской политики при Университете Боккони
БРЮССЕЛЬ – Во время личной встречи на прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли перемирия в длительной торговой войне между их странами. Трамп снизил тарифы на китайские товары в обмен на отмену китайского экспортного контроля на редкоземельные элементы.
Многие изобразили это соглашение как победу Китая: подняв призрак дефицита поставок редкоземельных элементов, Си заставил США пойти на уступки по тарифам.
Но более внимательный взгляд на цифры свидетельствует о том, что Китай вовсе не является "редкоземельным гигантом", каким он может казаться.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)