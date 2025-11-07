Від смартфонів до винищувачів: хто насправді контролює ринок рідкісноземельних елементів

БРЮССЕЛЬ – Під час особистої зустрічі минулого тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп досягли перемир'я у тривалій торговельній війні між їхніми країнами. Трамп знизив тарифи на китайські товари в обмін на скасування китайського експортного контролю на рідкісноземельні елементи.

Багато хто зобразив цю угоду як перемогу Китаю: піднявши привид дефіциту постачань рідкісноземельних елементів, Сі змусив США піти на поступки щодо тарифів.

Але уважніший погляд на цифри свідчить про те, що Китай не є "рідкісноземельним гігантом", яким він може здаватися.

