Думка
Рідкісноземельний блеф: чи дійсно США критично залежать від китайських постачань
Даніель Грос
Директор Інституту європейської політики в Університеті Бокконі
Реєструйся і слухай
БРЮССЕЛЬ – Під час особистої зустрічі минулого тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп досягли перемир'я у тривалій торговельній війні між їхніми країнами. Трамп знизив тарифи на китайські товари в обмін на скасування китайського експортного контролю на рідкісноземельні елементи.
Багато хто зобразив цю угоду як перемогу Китаю: піднявши привид дефіциту постачань рідкісноземельних елементів, Сі змусив США піти на поступки щодо тарифів.
Але уважніший погляд на цифри свідчить про те, що Китай не є "рідкісноземельним гігантом", яким він може здаватися.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)