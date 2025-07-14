БРЮССЕЛЬ – В 1999 году, когда был введен евро, многие ожидали, что недостаточная гибкость европейского рынка труда затруднит реагирование на потрясения. Эти опасения оправдались после мирового финансового кризиса, который грянул десятилетие спустя – тогда сошел на нет бум на рынке недвижимости, что привело к долговому кризису и затяжному спаду в еврозоне. Соединенные Штаты, напротив, довольно быстро оправились от кризиса 2008 года. Но США оказалось гораздо сложнее, чем Европе, справиться с другим серьезным экономическим потрясением: глобализацией и превращением Китая в локомотив экспорта.

Во многих отношениях глобализация стала для Европы более серьезным вызовом, чем для США. В то время как импорт товаров в США практически остался на том же уровне, что и 25 лет назад – 10–11% ВВП, – импорт Европейского Союза увеличился с примерно 11% ВВП до более чем 14%. Между тем проблема, вызванная ростом Китая, ощущается примерно одинаково по обе стороны Атлантики. К 2023 году дефицит торгового баланса ЕС и США с Китаем составлял около $300 млрд в год.

Несмотря на эти сходства, представления о глобализации в ЕС и США резко различаются. Хотя при прямом сравнении результатов социологических опросов приходится учитывать различия в формулировках и методологии, основная идея ясна: если подавляющее большинство европейцев считают, что они выигрывают от свободной торговли, большинство американцев считают, что больше выгод от нее получили другие страны, а не они.

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