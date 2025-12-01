Отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины, которая произошла 28 ноября, стала не просто крупным политическим землетрясением. По сути, это своеобразная мини-революция — и для системы государственного управления, сложившейся при президентстве Владимира Зеленского, и для политических процессов в Украине.

Эта отставка с высокой вероятностью уменьшит (хотя бы частично) личное влияние руководителя Офиса президента Украины на систему власти в нашей стране. Дело в том, что Ермак часто использовал механизмы ручного управления, завязанные лично на него. В значительной мере это была персонифицированная система администрирования.

Читайте также Трамп прокомментировал коррупцию в Украине на фоне переговоров

Кроме того, у него были очень тесные доверительные отношения с президентом Зеленским. Кто бы ни стал новым руководителем Офиса президента, он не будет иметь таких особых личных отношений с Зеленским и не сможет использовать те же методы влияния, что Ермак. Соответственно, личное влияние нового главы Офиса президента Украины на систему государственного управления будет заметно меньшим.

Но влияние президента Зеленского на правительство, силовые структуры и местные государственные администрации в основном сохранится. Сложнее будет с влиянием на Верховную Раду, где может прекратить существование однопартийное парламентское большинство, представленное президентской партией.

Однако кризисные процессы во фракции президента в парламенте начались раньше. Отставка Ермака лишь усилит и ускорит их.

Значительные изменения могут произойти в информационной среде. Это касается и дальнейшей судьбы национального телемарафона, и, особенно, сети телеграм-каналов, которую связывали с Ермаком.

Отставка будет иметь парадоксальный эффект. Она ослабит систему ручного административного управления со стороны Офиса президента. Но в то же время может относительно стабилизировать политическую ситуацию в стране, поскольку снимет избыточное политическое напряжение, связанное с крайне негативным отношением к Ермаку со стороны многих украинских политиков и значительной части гражданского общества.

На отношения с европейскими и американскими партнерами отставка повлияет скорее позитивно. Европейцы давно просили президента Зеленского об этом. Коррупционный скандал лишь усилил эти требования.

Американцам (и при Байдене, и при Трампе) Ермак тоже не очень нравился, в том числе как переговорщик. По данным из разных источников, американцам якобы не нравился уровень его английского языка, его негибкость, его монопольное влияние на Зеленского и ограничение доступа к президенту Украины. Но важно отметить, что политических претензий к Ермаку у американцев не было, включая и его переговорную позицию. Им не нравились манера и особенности политического поведения.

Переговорные позиции Украины отставка не ослабит, может даже усилить. Переговорную позицию Украины определял не Ермак, а президент Зеленский. И эта позиция формировалась коллективно, а не единолично.

В отличие от переговорного процесса, у Зеленского нет готовой кандидатуры на замену в Офисе президента. Сейчас называют разных кандидатов. Но явного фаворита нет.

Выбор преемника Ермака существенно на политическую ситуацию не повлияет. Фигура нового руководителя Офиса президента Украины должна скорее успокоить общество, показав, что этот человек не будет "новым Ермаком", то есть всесильным вторым руководителем Украины.

В оппозиционной среде есть сторонники почти конспирологической версии — что Ермак уходит лишь формально, а на самом деле останется за кулисами и будет, как прежде, управлять Офисом президента, только неофициально. Однако, учитывая раздраженный комментарий Андрея Ермака по поводу его отставки изданию New York Post, а также информацию некоторых СМИ о том, как Ермак воспринял свою отставку, эта версия сейчас выглядит неубедительной.

Ермак может сохранить хорошие личные отношения с президентом Зеленским и даже может выступать в роли его неофициального и неформального (возможно, даже тайного) советника. Но если его возможное влияние на решения и действия президента Украины станет известным, это вызовет серьезную критику и даже обвинения в адрес Владимира Зеленского.

Политическое влияние Андрея Ермака основывалось исключительно на должности главы Офиса президента Украины, а также тесных и доверительных отношениях с президентом Зеленским. Других инструментов политического влияния у Ермака не было.

Он мог бы частично сохранить свое влияние, если бы новым руководителем Офиса президента был назначен его ставленник. Но пока такой вариант выглядит маловероятным.

С учетом того, что сейчас Андрей Ермак потерял свою ключевую должность и, вероятно, возможность регулярных контактов с президентом Зеленским, а также будет фигурировать в антикоррупционном расследовании НАБУ, его политическое влияние, скорее всего, будет минимальным (и то лишь в том случае, если он хотя бы иногда будет общаться с Зеленским или сохранит контакты с некоторыми влиятельными людьми во власти).

Так или иначе, в Украине начинается политическая жизнь без Ермака. Какой она будет — мы увидим уже в ближайшее время.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net