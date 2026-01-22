Украинский рынок жилья в конце 2025 – начале 2026 года демонстрирует редкую для военного времени тенденцию: количество сделок растет. Впрочем, за этой внешней стабильностью скрыта сложная комбинация разнонаправленных трендов. Именно их сочетание и позволяет ответить на ключевой для покупателя вопрос: действительно ли сейчас настал момент для покупки жилья.

За первые девять месяцев 2025 года количество сделок купли-продажи жилья выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В то же время, если сравнивать с 2021 годом, объемы сделок остаются почти на треть ниже. Фактически рынок работает примерно на 70% от довоенного уровня и находится в этой точке уже почти два года. Это не восстановление и не спад, а плато, сформированное войной, рисками и исчерпанными драйверами роста.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net