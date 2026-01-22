Кінець епохи спекуляцій: хто і яке житло реально купує в Україні сьогодні

Український ринок житла наприкінці 2025 – на початку 2026 року демонструє рідкісну для воєнного часу тенденцію: кількість угод зростає. Утім, за цією зовнішньою стабільністю прихована складна комбінація різноспрямованих трендів. Саме їхнє поєднання і дозволяє відповісти на ключове для покупця питання: чи справді зараз настав момент для купівлі житла.

За перші дев’ять місяців 2025 року кількість угод купівлі-продажу житла зросла на 7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Водночас якщо порівнювати з 2021 роком, обсяги угод залишаються майже на третину нижчими. Фактично ринок працює приблизно на 70% від довоєнного рівня і перебуває у цій точці вже майже два роки. Це не відновлення і не спад, а плато, сформоване війною, ризиками й вичерпаними драйверами зростання.

