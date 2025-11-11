Санкции против схематоза: не рано ли говорить о крахе экономики РФ
На фоне октябрьских санкций США против Роснефти и Лукойла (OFAC дал дедлайн до 21 ноября для сворачивания всех сделок) рынок перестроился без мгновенного обвала потоков: физические отгрузки из балтийских портов в конце октября держались, но риски расчетов и страхования резко возросли.
Сам факт санкций – первый прямой удар Вашингтона по двум крупнейшим нефтяным производителям РФ в эту фазу войны – задал тон дальнейшим перетасовкам активов и контрактов.
Уже через несколько дней Лукойл официально принял оферту компании Gunvor на покупку его международного подразделения Lukoil International GmbH. На фоне давних исторических связей Gunvor с Геннадием Тимченко (он вышел из капитала в 2014-м, продав свою долю соучредителю Торбьерну Торнквисту), руководитель Gunvor публично заверил: сделка будет означать полный разрыв с Лукойлом, в том числе без какого-либо обратного выкупа активов. Об этом Торнквист заявил в комментариях Bloomberg.
Но несмотря на эти заявления – позиция Минфина США осталась принципиальной. Лукойл и его дочерние компании не смогут обойти санкции ни при каких условиях. Соответствующее заявление с угрозами отменить лицензии для Gunvor прозвучали в короткий срок после новостей о выкупе иностранных активов Лукойла. Компания сразу же отреагировала отменой сделки, что подтверждается публичными заявлениями ее представителей. Однако откупоривать шампанское рано...
