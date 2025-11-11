Позиція США щодо санкцій стає все більш принциповою, але гіганти Глобального Півдня продовжують платити за російські енергоносії

На тлі жовтневих санкцій США проти Роснєфті та Лукойлу (OFAC дав дедлайн до 21 листопада для згортання всіх угод) ринок перешикувався без миттєвого обвалу потоків: фізичні відвантаження з балтійських портів у кінці жовтня тримались, але ризики розрахунків і страхування різко зросли.

Сам факт санкцій – перший прямий удар Вашингтона по двох найбільших нафтових виробниках РФ у цю фазу війни – задав тон подальшим перетасуванням активів і контрактів.

Вже за кілька днів Лукойл офіційно прийняв оферту компанії Gunvor на купівлю його міжнародного підрозділу Lukoil International GmbH. На тлі давніх історичних зв’язків Gunvor із Геннадієм Тимченком (він вийшов із капіталу у 2014-му, продавши свою частку співзасновнику Торбйорну Торнквісту) керівник Gunvor публічно запевнив: угода означатиме повний розрив із Лукойлом, зокрема без будь-якого зворотного викупу активів. Про це Торнквіст заявив у коментарях Bloomberg.

Але попри ці заяви, позиція Мінфіну США залишилася принциповою. Лукойл та його дочірні компанії не зможуть обійти санкції за жодних умов. Відповідна заява з погрозами скасувати ліцензії для Gunvor прозвучала в короткий термін після новин про викуп іноземних активів Лукойлу. Компанія відразу ж відреагувала скасуванням угоди, що підтверджується публічними заявами її представників. Однак відкорковувати шампанське зарано...

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net