Более 25 000 компаний и учреждений в Украине уже используют цифровые сервисы "Дии" в своих процессах – от банков и отелей до ритейла и медицины.

Одним из таких ключевых инструментов является "Дія.Шеринг". Компании применяют его для быстрого и безопасного получения копий документов от клиентов без сканов, фото и бумажной волокиты. За более чем пять лет существования сервиса украинцы воспользовались им более чем 54 млн раз.

Полгода назад команда "Дии" сделала следующий шаг в развитии цифрового взаимодействия между бизнесом, государством и гражданами – запустила мультишеринг документов. Этот инструмент дает компаниям возможность получать сразу несколько цифровых документов в рамках одного запроса. За это время украинцы воспользовались новым сервисом уже 4 млн раз.

Давайте разберемся, какой инструмент выбрать для бизнеса и как выглядит работа каждого сервиса на практике.

Когда нужен шеринг

Шеринг – это самый простой способ получить от пользователя копию одного документа: например, паспорта, карточки налогоплательщика или водительского удостоверения. Это удобно, когда для предоставления услуги требуется быстрая верификация клиента.

Как происходит процесс в онлайне:

  1. Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе компании.
  2. Подтверждает передачу копии документа с помощью "Дія.Підпису".

В рамках одного запроса передается только одна цифровая копия. Поэтому если бизнесу нужно собрать от пользователя несколько документов, на своем ресурсе придется разместить соответствующее количество кнопок или QR-кодов.

Кейсы использования шеринга:

  • AUTO.RIA: владельцы авто могут поделиться свидетельством о регистрации транспортного средства, чтобы подтвердить, что именно они являются его владельцами.
  • Нова пошта: для оплаты посылок стоимостью более 5000 грн или других финансовых операций достаточно поделиться копией цифрового документа через "Дию", который удостоверяет личность.
  • Гостиницы: используют шеринг копии паспорта для быстрого заселения без заполнения бумажных анкет.

Шеринг – оптимальный выбор в тех случаях, когда для взаимодействия с клиентом компании достаточно лишь одного документа.

Когда уместен мультишеринг

Многие бизнесы работают сразу с несколькими документами клиентов. Если получать их через шеринг, пользователю приходится повторять один и тот же путь несколько раз – сканировать QR-коды или нажимать кнопки для каждого документа отдельно.

Мультишеринг значительно упрощает этот процесс: компания создает один запрос и получает от клиента весь набор необходимых документов.

Как это работает:

  1. Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса.
  2. Выбирает документы, которыми необходимо поделиться.
  3. Заверяет запрос "Дія.Підписом" и подтверждает отправку копий.

Особенность нового сервиса – возможность отображать логотип компании рядом с ее названием при запросе в "Дии".

Кейсы использования мультишеринга:

  • monobankпри регистрации или обновлении данных клиент за один раз отправляет весь пакет необходимых документов. Самая быстрая регистрация с помощью мультишеринга длилась всего 93 секунды.

  • Uklon: кандидаты на позицию водителя делятся документами через мультишеринг и проходят регистрацию значительно быстрее.

  • Kyivstar: клиенты могут оформить SIM-карту без лишних шагов, подтвердив свою личность через Дию.

Мультишеринг позволяет пользователям делиться с компаниями более широким перечнем документов по сравнению с классическим шерингом. На данный момент доступна справка о доходах, а совсем скоро будут доступны и новые типы документов, которые расширят возможности сервиса и предоставят пространство для новых сценариев использования.

Заключение

Оба инструмента актуальны для бизнеса. Шеринг эффективен, когда для взаимодействия с клиентом достаточно одного документа. Мультишеринг уместен в тех случаях, когда процесс предусматривает получение нескольких документов для предоставления услуги или когда нужен документ, доступный только через мультишеринг.

Оба сервиса помогают автоматизировать процессы, экономить время и повышать уровень удовлетворенности клиентов. Выбор зависит лишь от сложности задач и специфики бизнеса.

