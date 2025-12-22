Сервисы "Дии" для бизнеса: шеринг, мультишеринг и когда они нужны
Более 25 000 компаний и учреждений в Украине уже используют цифровые сервисы "Дии" в своих процессах – от банков и отелей до ритейла и медицины.
Одним из таких ключевых инструментов является "Дія.Шеринг". Компании применяют его для быстрого и безопасного получения копий документов от клиентов без сканов, фото и бумажной волокиты. За более чем пять лет существования сервиса украинцы воспользовались им более чем 54 млн раз.
Полгода назад команда "Дии" сделала следующий шаг в развитии цифрового взаимодействия между бизнесом, государством и гражданами – запустила мультишеринг документов. Этот инструмент дает компаниям возможность получать сразу несколько цифровых документов в рамках одного запроса. За это время украинцы воспользовались новым сервисом уже 4 млн раз.
Давайте разберемся, какой инструмент выбрать для бизнеса и как выглядит работа каждого сервиса на практике.
Когда нужен шеринг
Шеринг – это самый простой способ получить от пользователя копию одного документа: например, паспорта, карточки налогоплательщика или водительского удостоверения. Это удобно, когда для предоставления услуги требуется быстрая верификация клиента.
Как происходит процесс в онлайне:
- Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе компании.
- Подтверждает передачу копии документа с помощью "Дія.Підпису".
В рамках одного запроса передается только одна цифровая копия. Поэтому если бизнесу нужно собрать от пользователя несколько документов, на своем ресурсе придется разместить соответствующее количество кнопок или QR-кодов.
Кейсы использования шеринга:
- AUTO.RIA: владельцы авто могут поделиться свидетельством о регистрации транспортного средства, чтобы подтвердить, что именно они являются его владельцами.
- Нова пошта: для оплаты посылок стоимостью более 5000 грн или других финансовых операций достаточно поделиться копией цифрового документа через "Дию", который удостоверяет личность.
- Гостиницы: используют шеринг копии паспорта для быстрого заселения без заполнения бумажных анкет.
Шеринг – оптимальный выбор в тех случаях, когда для взаимодействия с клиентом компании достаточно лишь одного документа.
Когда уместен мультишеринг
Многие бизнесы работают сразу с несколькими документами клиентов. Если получать их через шеринг, пользователю приходится повторять один и тот же путь несколько раз – сканировать QR-коды или нажимать кнопки для каждого документа отдельно.
Мультишеринг значительно упрощает этот процесс: компания создает один запрос и получает от клиента весь набор необходимых документов.
Как это работает:
- Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса.
- Выбирает документы, которыми необходимо поделиться.
- Заверяет запрос "Дія.Підписом" и подтверждает отправку копий.
Особенность нового сервиса – возможность отображать логотип компании рядом с ее названием при запросе в "Дии".
Кейсы использования мультишеринга:
monobank: при регистрации или обновлении данных клиент за один раз отправляет весь пакет необходимых документов. Самая быстрая регистрация с помощью мультишеринга длилась всего 93 секунды.
Uklon: кандидаты на позицию водителя делятся документами через мультишеринг и проходят регистрацию значительно быстрее.
Kyivstar: клиенты могут оформить SIM-карту без лишних шагов, подтвердив свою личность через Дию.
Мультишеринг позволяет пользователям делиться с компаниями более широким перечнем документов по сравнению с классическим шерингом. На данный момент доступна справка о доходах, а совсем скоро будут доступны и новые типы документов, которые расширят возможности сервиса и предоставят пространство для новых сценариев использования.
Заключение
Оба инструмента актуальны для бизнеса. Шеринг эффективен, когда для взаимодействия с клиентом достаточно одного документа. Мультишеринг уместен в тех случаях, когда процесс предусматривает получение нескольких документов для предоставления услуги или когда нужен документ, доступный только через мультишеринг.
Оба сервиса помогают автоматизировать процессы, экономить время и повышать уровень удовлетворенности клиентов. Выбор зависит лишь от сложности задач и специфики бизнеса.
