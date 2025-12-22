Меньше сканов – больше скорости: эволюция шеринга документов в "Дии"

Более 25 000 компаний и учреждений в Украине уже используют цифровые сервисы "Дии" в своих процессах – от банков и отелей до ритейла и медицины.

Одним из таких ключевых инструментов является "Дія.Шеринг". Компании применяют его для быстрого и безопасного получения копий документов от клиентов без сканов, фото и бумажной волокиты. За более чем пять лет существования сервиса украинцы воспользовались им более чем 54 млн раз.

Полгода назад команда "Дии" сделала следующий шаг в развитии цифрового взаимодействия между бизнесом, государством и гражданами – запустила мультишеринг документов. Этот инструмент дает компаниям возможность получать сразу несколько цифровых документов в рамках одного запроса. За это время украинцы воспользовались новым сервисом уже 4 млн раз.

Давайте разберемся, какой инструмент выбрать для бизнеса и как выглядит работа каждого сервиса на практике.

Когда нужен шеринг

Шеринг – это самый простой способ получить от пользователя копию одного документа: например, паспорта, карточки налогоплательщика или водительского удостоверения. Это удобно, когда для предоставления услуги требуется быстрая верификация клиента.

Как происходит процесс в онлайне:

Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе компании. Подтверждает передачу копии документа с помощью "Дія.Підпису".

В рамках одного запроса передается только одна цифровая копия. Поэтому если бизнесу нужно собрать от пользователя несколько документов, на своем ресурсе придется разместить соответствующее количество кнопок или QR-кодов.

Кейсы использования шеринга:

AUTO.RIA: владельцы авто могут поделиться свидетельством о регистрации транспортного средства, чтобы подтвердить, что именно они являются его владельцами.

владельцы авто могут поделиться свидетельством о регистрации транспортного средства, чтобы подтвердить, что именно они являются его владельцами. Нова пошта: для оплаты посылок стоимостью более 5000 грн или других финансовых операций достаточно поделиться копией цифрового документа через "Дию", который удостоверяет личность.

для оплаты посылок стоимостью более 5000 грн или других финансовых операций достаточно поделиться копией цифрового документа через "Дию", который удостоверяет личность. Гостиницы: используют шеринг копии паспорта для быстрого заселения без заполнения бумажных анкет.

Шеринг – оптимальный выбор в тех случаях, когда для взаимодействия с клиентом компании достаточно лишь одного документа.

Когда уместен мультишеринг

Многие бизнесы работают сразу с несколькими документами клиентов. Если получать их через шеринг, пользователю приходится повторять один и тот же путь несколько раз – сканировать QR-коды или нажимать кнопки для каждого документа отдельно.

Мультишеринг значительно упрощает этот процесс: компания создает один запрос и получает от клиента весь набор необходимых документов.

Как это работает:

Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса. Выбирает документы, которыми необходимо поделиться. Заверяет запрос "Дія.Підписом" и подтверждает отправку копий.

Особенность нового сервиса – возможность отображать логотип компании рядом с ее названием при запросе в "Дии".

Кейсы использования мультишеринга:

monobank: при регистрации или обновлении данных клиент за один раз отправляет весь пакет необходимых документов. Самая быстрая регистрация с помощью мультишеринга длилась всего 93 секунды.

Uklon: кандидаты на позицию водителя делятся документами через мультишеринг и проходят регистрацию значительно быстрее.

Kyivstar: клиенты могут оформить SIM-карту без лишних шагов, подтвердив свою личность через Дию.

Мультишеринг позволяет пользователям делиться с компаниями более широким перечнем документов по сравнению с классическим шерингом. На данный момент доступна справка о доходах, а совсем скоро будут доступны и новые типы документов, которые расширят возможности сервиса и предоставят пространство для новых сценариев использования.

Заключение

Оба инструмента актуальны для бизнеса. Шеринг эффективен, когда для взаимодействия с клиентом достаточно одного документа. Мультишеринг уместен в тех случаях, когда процесс предусматривает получение нескольких документов для предоставления услуги или когда нужен документ, доступный только через мультишеринг.

Оба сервиса помогают автоматизировать процессы, экономить время и повышать уровень удовлетворенности клиентов. Выбор зависит лишь от сложности задач и специфики бизнеса.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net