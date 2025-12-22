Сервіси Дії для бізнесу: шеринг, мультишеринг та коли вони потрібні
Понад 25 000 компаній та установ в Україні вже використовують цифрові сервіси Дії у своїх процесах – від банків та готелів до ритейлу й медицини.
Одним із таких ключових інструментів є Дія.Шеринг. Компанії застосовують його для швидкого та безпечного отримання копій документів від клієнтів без сканів, фото і паперової тяганини. За понад п'ять років існування сервісу українці скористалися ним понад 54 млн разів.
Пів року тому команда Дії зробила наступний крок у розвитку цифрової взаємодії між бізнесом, державою та громадянами – запустила мультишеринг документів. Цей інструмент дає компаніям змогу отримувати відразу кілька цифрових документів у межах одного запиту. За цей час українці скористалися новим сервісом уже 4 млн разів.
Розберімось, який інструмент обрати для бізнесу та який вигляд має робота кожного сервісу на практиці.
Коли потрібен шеринг
Шеринг – це найпростіший спосіб отримати від користувача копію одного документа: наприклад, паспорта, картки платника податків або водійського посвідчення. Це зручно, коли для надання послуги потрібна швидка верифікація клієнта.
Як відбувається процес в онлайні:
- Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі компанії.
- Підтверджує передання копії документа за допомогою Дія.Підпису.
У межах одного запиту передається лише одна цифрова копія. Тому якщо бізнесу потрібно зібрати від користувача кілька документів, на своєму ресурсі доведеться розмістити відповідну кількість кнопок або QR-кодів.
Кейси використання шерингу:
- AUTO.RIA: власники авто можуть поділитися свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, щоб підтвердити, що саме вони є його власниками.
- Нова пошта: для оплати посилок вартістю понад 5000 грн або інших фінансових операцій достатньо поділитися копією цифрового документа через Дію, що посвідчує особу.
- Готелі: використовують шеринг копії паспорта для швидкого заселення без заповнення паперових анкет.
Шеринг – оптимальний вибір у випадках, коли для взаємодії з клієнтом компанії достатньо лише одного документа.
Коли доречний мультишеринг
Багато бізнесів працюють одразу з кількома документами клієнтів. Якщо отримувати їх через шеринг, користувачу доводиться повторювати один і той самий шлях кілька разів – сканувати QR-коди або натискати кнопки для кожного документа окремо.
Мультишеринг значно спрощує цей процес: компанія створює один запит та отримує від клієнта весь набір необхідних документів.
Як це працює:
- Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі бізнесу.
- Обирає документи, якими необхідно поділитися.
- Засвідчує запит Дія.Підписом і підтверджує надсилання копій.
Особливість нового сервісу – можливість відображати логотип компанії поруч із її назвою під час запиту в Дії.
Кейси використання мультишерингу:
monobank: під час реєстрації або оновлення даних клієнт за один раз надсилає весь пакет необхідних документів. Найшвидша реєстрація за допомогою мультишерингу тривала лише 93 секунди.
Uklon: кандидати на позицію водія діляться документами через мультишеринг і проходять реєстрацію значно швидше.
Kyivstar: клієнти можуть оформити SIM-картку без зайвих кроків, підтвердивши свою особу через Дію.
Мультишеринг дає змогу користувачам ділитися з компаніями ширшим переліком документів порівняно з класичним шерингом. Станом на зараз доступна довідка про доходи, а зовсім скоро будуть доступні й нові типи документів, які розширять можливості сервісу та нададуть простір для нових сценаріїв використання.
Висновок
Обидва інструменти актуальні для бізнесу. Шеринг ефективний, коли для взаємодії з клієнтом достатньо одного документа. Мультишеринг доречний у тих випадках, коли процес передбачає отримання кількох документів для надання послуги або коли потрібен документ, доступний лише через мультишеринг.
Обидва сервіси допомагають автоматизувати процеси, заощаджувати час і підвищувати рівень задоволеності клієнтів. Вибір залежить лише від складності завдань і специфіки бізнесу.
