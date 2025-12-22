Понад 25 000 компаній та установ в Україні вже використовують цифрові сервіси Дії у своїх процесах – від банків та готелів до ритейлу й медицини.

Одним із таких ключових інструментів є Дія.Шеринг. Компанії застосовують його для швидкого та безпечного отримання копій документів від клієнтів без сканів, фото і паперової тяганини. За понад п'ять років існування сервісу українці скористалися ним понад 54 млн разів.

Пів року тому команда Дії зробила наступний крок у розвитку цифрової взаємодії між бізнесом, державою та громадянами – запустила мультишеринг документів. Цей інструмент дає компаніям змогу отримувати відразу кілька цифрових документів у межах одного запиту. За цей час українці скористалися новим сервісом уже 4 млн разів.

Розберімось, який інструмент обрати для бізнесу та який вигляд має робота кожного сервісу на практиці.

Коли потрібен шеринг

Шеринг – це найпростіший спосіб отримати від користувача копію одного документа: наприклад, паспорта, картки платника податків або водійського посвідчення. Це зручно, коли для надання послуги потрібна швидка верифікація клієнта.

Як відбувається процес в онлайні:

  1. Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі компанії.
  2. Підтверджує передання копії документа за допомогою Дія.Підпису.

У межах одного запиту передається лише одна цифрова копія. Тому якщо бізнесу потрібно зібрати від користувача кілька документів, на своєму ресурсі доведеться розмістити відповідну кількість кнопок або QR-кодів.

Кейси використання шерингу:

  • AUTO.RIA: власники авто можуть поділитися свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, щоб підтвердити, що саме вони є його власниками.
  • Нова пошта: для оплати посилок вартістю понад 5000 грн або інших фінансових операцій достатньо поділитися копією цифрового документа через Дію, що посвідчує особу.
  • Готелі: використовують шеринг копії паспорта для швидкого заселення без заповнення паперових анкет.

Шеринг – оптимальний вибір у випадках, коли для взаємодії з клієнтом компанії достатньо лише одного документа.

Коли доречний мультишеринг

Багато бізнесів працюють одразу з кількома документами клієнтів. Якщо отримувати їх через шеринг, користувачу доводиться повторювати один і той самий шлях кілька разів – сканувати QR-коди або натискати кнопки для кожного документа окремо.

Мультишеринг значно спрощує цей процес: компанія створює один запит та отримує від клієнта весь набір необхідних документів.

Як це працює:

  1. Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі бізнесу.
  2. Обирає документи, якими необхідно поділитися.
  3. Засвідчує запит Дія.Підписом і підтверджує надсилання копій.

Особливість нового сервісу – можливість відображати логотип компанії поруч із її назвою під час запиту в Дії.

Кейси використання мультишерингу:

  • monobank: під час реєстрації або оновлення даних клієнт за один раз надсилає весь пакет необхідних документів. Найшвидша реєстрація за допомогою мультишерингу тривала лише 93 секунди.

  • Uklon: кандидати на позицію водія діляться документами через мультишеринг і проходять реєстрацію значно швидше.

  • Kyivstar: клієнти можуть оформити SIM-картку без зайвих кроків, підтвердивши свою особу через Дію.

Мультишеринг дає змогу користувачам ділитися з компаніями ширшим переліком документів порівняно з класичним шерингом. Станом на зараз доступна довідка про доходи, а зовсім скоро будуть доступні й нові типи документів, які розширять можливості сервісу та нададуть простір для нових сценаріїв використання.

Висновок

Обидва інструменти актуальні для бізнесу. Шеринг ефективний, коли для взаємодії з клієнтом достатньо одного документа. Мультишеринг доречний у тих випадках, коли процес передбачає отримання кількох документів для надання послуги або коли потрібен документ, доступний лише через мультишеринг.

Обидва сервіси допомагають автоматизувати процеси, заощаджувати час і підвищувати рівень задоволеності клієнтів. Вибір залежить лише від складності завдань і специфіки бізнесу.

Дія.Бізнесшерингмультишерингцифрові сервіси