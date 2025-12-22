Менше сканів – більше швидкості: еволюція шерингу документів у Дії

Понад 25 000 компаній та установ в Україні вже використовують цифрові сервіси Дії у своїх процесах – від банків та готелів до ритейлу й медицини.

Одним із таких ключових інструментів є Дія.Шеринг. Компанії застосовують його для швидкого та безпечного отримання копій документів від клієнтів без сканів, фото і паперової тяганини. За понад п'ять років існування сервісу українці скористалися ним понад 54 млн разів.

Пів року тому команда Дії зробила наступний крок у розвитку цифрової взаємодії між бізнесом, державою та громадянами – запустила мультишеринг документів. Цей інструмент дає компаніям змогу отримувати відразу кілька цифрових документів у межах одного запиту. За цей час українці скористалися новим сервісом уже 4 млн разів.

Розберімось, який інструмент обрати для бізнесу та який вигляд має робота кожного сервісу на практиці.

Коли потрібен шеринг

Шеринг – це найпростіший спосіб отримати від користувача копію одного документа: наприклад, паспорта, картки платника податків або водійського посвідчення. Це зручно, коли для надання послуги потрібна швидка верифікація клієнта.

Як відбувається процес в онлайні:

Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі компанії. Підтверджує передання копії документа за допомогою Дія.Підпису.

У межах одного запиту передається лише одна цифрова копія. Тому якщо бізнесу потрібно зібрати від користувача кілька документів, на своєму ресурсі доведеться розмістити відповідну кількість кнопок або QR-кодів.

Кейси використання шерингу:

AUTO.RIA: власники авто можуть поділитися свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, щоб підтвердити, що саме вони є його власниками.

власники авто можуть поділитися свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, щоб підтвердити, що саме вони є його власниками. Нова пошта: для оплати посилок вартістю понад 5000 грн або інших фінансових операцій достатньо поділитися копією цифрового документа через Дію, що посвідчує особу.

для оплати посилок вартістю понад 5000 грн або інших фінансових операцій достатньо поділитися копією цифрового документа через Дію, що посвідчує особу. Готелі: використовують шеринг копії паспорта для швидкого заселення без заповнення паперових анкет.

Шеринг – оптимальний вибір у випадках, коли для взаємодії з клієнтом компанії достатньо лише одного документа.

Коли доречний мультишеринг

Багато бізнесів працюють одразу з кількома документами клієнтів. Якщо отримувати їх через шеринг, користувачу доводиться повторювати один і той самий шлях кілька разів – сканувати QR-коди або натискати кнопки для кожного документа окремо.

Мультишеринг значно спрощує цей процес: компанія створює один запит та отримує від клієнта весь набір необхідних документів.

Як це працює:

Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі бізнесу. Обирає документи, якими необхідно поділитися. Засвідчує запит Дія.Підписом і підтверджує надсилання копій.

Особливість нового сервісу – можливість відображати логотип компанії поруч із її назвою під час запиту в Дії.

Кейси використання мультишерингу:

monobank: під час реєстрації або оновлення даних клієнт за один раз надсилає весь пакет необхідних документів. Найшвидша реєстрація за допомогою мультишерингу тривала лише 93 секунди.

Uklon : кандидати на позицію водія діляться документами через мультишеринг і проходять реєстрацію значно швидше.

Kyivstar: клієнти можуть оформити SIM-картку без зайвих кроків, підтвердивши свою особу через Дію.

Мультишеринг дає змогу користувачам ділитися з компаніями ширшим переліком документів порівняно з класичним шерингом. Станом на зараз доступна довідка про доходи, а зовсім скоро будуть доступні й нові типи документів, які розширять можливості сервісу та нададуть простір для нових сценаріїв використання.

Висновок

Обидва інструменти актуальні для бізнесу. Шеринг ефективний, коли для взаємодії з клієнтом достатньо одного документа. Мультишеринг доречний у тих випадках, коли процес передбачає отримання кількох документів для надання послуги або коли потрібен документ, доступний лише через мультишеринг.

Обидва сервіси допомагають автоматизувати процеси, заощаджувати час і підвищувати рівень задоволеності клієнтів. Вибір залежить лише від складності завдань і специфіки бізнесу.

