Сеть ФОП: налоговая оптимизация или "схема"
В последнее время в Украине формируется устойчивый публичный нарратив: если крупный бизнес работает через сеть физических лиц-предпринимателей, это автоматически "схема уклонения от уплаты налогов". Этот месседж активно продвигается в политических заявлениях, пресс-релизах правоохранительных органов и информационных кампаниях.
Однако за громкими формулировками часто теряется главный вопрос: где проходит грань между законной налоговой оптимизацией и реальным уклонением от уплаты налогов? И что именно сегодня делает государство – применяет правовые механизмы или использует силовое давление как инструмент экономического регулирования?
ФОП – это не "лазейка", а модель, созданная государством
Упрощенная система налогообложения для ФОП – это осознанная государственная политика, которая более двух десятилетий формировала экономику малого и среднего бизнеса в Украине.
