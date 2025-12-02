Проблема сегодня заключается даже не в дискуссии о налоговых моделях. Проблема – в методах, которыми государство пытается "перевоспитывать" бизнес

В последнее время в Украине формируется устойчивый публичный нарратив: если крупный бизнес работает через сеть физических лиц-предпринимателей, это автоматически "схема уклонения от уплаты налогов". Этот месседж активно продвигается в политических заявлениях, пресс-релизах правоохранительных органов и информационных кампаниях.

Однако за громкими формулировками часто теряется главный вопрос: где проходит грань между законной налоговой оптимизацией и реальным уклонением от уплаты налогов? И что именно сегодня делает государство – применяет правовые механизмы или использует силовое давление как инструмент экономического регулирования?

ФОП – это не "лазейка", а модель, созданная государством

Упрощенная система налогообложения для ФОП – это осознанная государственная политика, которая более двух десятилетий формировала экономику малого и среднего бизнеса в Украине.

