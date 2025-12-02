Мережа ФОП: податкова оптимізація чи "схема"
Останнім часом в Україні формується стійкий публічний наратив: якщо великий бізнес працює через мережу фізичних осіб-підприємців, це автоматично "схема ухилення від сплати податків". Цей меседж активно просувається у політичних заявах, пресрелізах правоохоронних органів та інформаційних кампаніях.
Втім, за гучними формулюваннями часто губиться головне питання: де проходить межа між законною податковою оптимізацією та реальним ухиленням від сплати податків? І що саме сьогодні робить держава – застосовує правові механізми чи використовує силовий тиск як інструмент економічного регулювання?
ФОП – це не "лазівка", а модель, створена державою
Спрощена система оподаткування для ФОПа – це свідома державна політика, яка понад два десятиліття будувала економіку малого та середнього бізнесу в Україні.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)