Проблема сьогодні полягає навіть не в дискусії про податкові моделі. Проблема – в методах, якими держава намагається "перевиховувати" бізнес

Останнім часом в Україні формується стійкий публічний наратив: якщо великий бізнес працює через мережу фізичних осіб-підприємців, це автоматично "схема ухилення від сплати податків". Цей меседж активно просувається у політичних заявах, пресрелізах правоохоронних органів та інформаційних кампаніях.

Втім, за гучними формулюваннями часто губиться головне питання: де проходить межа між законною податковою оптимізацією та реальним ухиленням від сплати податків? І що саме сьогодні робить держава – застосовує правові механізми чи використовує силовий тиск як інструмент економічного регулювання?

ФОП – це не "лазівка", а модель, створена державою

Спрощена система оподаткування для ФОПа – це свідома державна політика, яка понад два десятиліття будувала економіку малого та середнього бізнесу в Україні.

