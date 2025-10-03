В начале октября валютный рынок Украины демонстрирует предсказуемую динамику.

С 6 по 12 октября резких колебаний курса не ожидается. Главную роль в этом играет режим управляемой гибкости, который НБУ применяет уже более двух лет. Он позволяет поддерживать баланс спроса и предложения валюты и вмешиваться в случае дисбалансов, минимизируя влияние внешних потрясений.

К слову: на данный момент эксперты не фиксируют какого-либо особого оживления со стороны покупателей, что позволяет регулятору проводить валютные интервенции в приемлемом режиме, не превышая $800 млн в неделю.

