Думка
Ситуація на валютному ринку: що буде з доларом та євро 6 – 12 жовтня
Тарас Лєсовий
директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку
На початку жовтня валютний ринок України демонструє передбачувану динаміку.
З 6 до 12 жовтня різких курсових стрибків не очікується. Головну роль у цьому відіграє режим "керованої гнучкості", який НБУ застосовує вже понад два роки. Він дозволяє зберігати баланс попиту і пропозиції валюти та втручатися у разі дисбалансів, мінімізуючи вплив зовнішніх потрясінь.
До слова: наразі експерти не фіксують якогось особливого пожвавлення в стані покупців, що дає змогу регулятору здійснювати валютні інтервенції у прийнятному режимі, не перевищуючи $800 млн на тиждень.
