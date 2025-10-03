На початку жовтня валютний ринок України демонструє передбачувану динаміку.

З 6 до 12 жовтня різких курсових стрибків не очікується. Головну роль у цьому відіграє режим "керованої гнучкості", який НБУ застосовує вже понад два роки. Він дозволяє зберігати баланс попиту і пропозиції валюти та втручатися у разі дисбалансів, мінімізуючи вплив зовнішніх потрясінь.

До слова: наразі експерти не фіксують якогось особливого пожвавлення в стані покупців, що дає змогу регулятору здійснювати валютні інтервенції у прийнятному режимі, не перевищуючи $800 млн на тиждень.

