На прошлой неделе профильное министерство федерального правительства признало, что дефицитом топлива в российских регионах управляют в ручном режиме.

Принимается ряд мер для ликвидации дефицита: организация экспорта из Республики Беларусь (если, конечно, Буданов с Малюком разрешат), разрешение на использование ранее запрещенных в РФ присадок, которые должны улучшать качество бензина, ну и замахнулись на "святое" для русского духа — позволили при производстве бензина использовать этиловый спирт.

За кадром остается экспорт топлива из Казахстана — о нем много не говорят, но он идет.

Также срочно Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обнулил ставки ввозных пошлин на топливо до июля 2026 года. Решение открывает экспорт топлива в РФ через страны ЕАЭС. По сути, готовится обход санкций.

Среди экспертов топливного рынка в РФ началась схватка за точность оценок доли производственных мощностей, которые наши БпЛА отправили на внеплановый ремонт. С одной стороны, на Петербургской бирже продажи бензина снизились всего на 5%. С другой — производители получили в сентябре по топливному демпферу 30,5 млрд рублей от государства, тогда как в августе — 80,5 млрд рублей, то есть снижение в 2,7 раза.

Нехитрые расчеты с поправкой на ценовые колебания показывают, что мощности в сентябре упали примерно на 20% по сравнению с августом. Это весьма существенно и объясняет всю суету с экстренными решениями об организации экспорта топлива в РФ из других стран.

Думаю, нам и партнерам Украины стоит срочно поработать с чиновниками ЕАЭС и странами-членами союза по вопросу вторичных санкций, поскольку поставки топлива в РФ должны приравниваться к участию этих стран в войне против Украины.

А пока предлагаю тост: "За ускоренное начало революции в РФ".

