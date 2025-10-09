Минулого тижня профільне міністерство федерального уряду визнало, що дефіцитом палива в російських регіонах керують в ручному режимі.

Вживають заходів для ліквідації дефіциту палива: організація експорту з Республіки Білорусь (це якщо Буданов з Малюком дозволять), дозвіл на використання заборонених раніше в РФ присадок, які мають покращувати якість бензинів, ну і замахнулись на "святе" для руського духу – дозволили у виробництві бензинів використовувати етиловий спирт.

За кадром залишається експорт палива з Казахстану, про нього багато не говорять, але він відбувається.

Також терміново Рада Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) обнулила ставки ввізного мита на паливо до липня 2026 року. Рішення відкриває експорт палива в РФ через країни ЄАЕС. По суті, готується обходження санкцій.

Серед експертів паливного ринку в РФ почалась бійка за точність оцінок щодо частки виробничих потужностей, які наші БпЛА відправили на позаплановий ремонт. З одного боку, на Петербурзькій біржі продажі бензинів знизились всього на 5%. З іншого боку, виробники отримали у вересні за паливним демпфером 30,5 млрд рублів від держави, а в серпні – 80,5 млрд рублів, тобто відбулось зниження у 2,7 раза.

Читайте також Про фінансову прірву в РФ, революцію фіскальної непокори та карму

Нехитрі розрахунки з поправкою на корекцію різниці в цінах вказують, що потужності у вересні мали впасти на 20% у порівнянні із серпнем, що дуже непогано і пояснює ту метушню з терміновими рішеннями щодо організації експорту палива в РФ з інших країн.

Думаю, нам та партнерам України варто терміново попрацювати з чиновниками ЄАЕС і країнами ЄАЕС на предмет вторинних санкцій, оскільки постачання палива до РФ мають прирівнюватись до участі цих країн у війни проти України.

Ну а поки пропоную тост: "За прискорений початок революції в РФ".

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net