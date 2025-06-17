Мнение
Смена подхода к трудоустройству и кризис кадров в украинском бизнесе
Мария Абдуллина
руководитель направления OLX Работа
Кризис кадров стал одной из ключевых проблем развития украинского бизнеса.
В 2024 году 74% компаний испытывали нехватку квалифицированных работников, согласно данным исследований, проведенных Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА). Пока проблема не исчезает, однако менеджеры компаний активно работают над альтернативными подходами к найму и мотивации работников.
Один из таких подходов – DE&I (diversity, equity, and inclusion), обеспечивающий инклюзивную рабочую среду для всех работников.
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