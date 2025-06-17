Криза кадрів стала однією з ключових проблем розвитку українського бізнесу.

У 2024 році 74% компаній відчували брак кваліфікованих працівників, згідно з даними досліджень, проведених Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА). Наразі проблема не зникає, проте менеджери компаній активно працюють над альтернативними підходами до найму та мотивації працівників.

Один із таких підходів – DE&I (diversity, equity, and inclusion), який забезпечує інклюзивне робоче середовище для всіх працівників.