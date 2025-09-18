Даже лучшие технические фильтры не остановят мошенников, если пользователь самостоятельно отдает им доступ

Тот же номер. Та же ветка сообщений. Совсем другие намерения. Несмотря на появление сотен современных приложений для аутентификации, SMS остаются основным способом подтверждения операций для миллионов пользователей. Мошенники научились внедрять фейковые SMS в те же чаты, где вы получаете официальные уведомления от банков или бирж.

В Украине такие случаи фиксируются все чаще: подмена сообщений стала одной из самых распространенных схем обмана пользователей за последние месяцы. Наша служба поддержки зафиксировала не одно обращение по этой проблеме. Сообщения выглядят привычно, доверительно и даже приходят под брендовым именем. Но за ними – чужой карман.

Почему это опасно

SMS-подмена (spoofing) – это техника, при которой мошенники отправляют сообщения от "чужого" имени. Телефон не различает подлинное и поддельное и объединяет все в одну ветку. В результате пользователь видит фейковое SMS рядом с официальными уведомлениями – от банка, мобильного оператора или онлайн-сервиса – и верит в его достоверность. Далее все происходит по сценарию: звонок на "горячую линию", ввод данных или перевод средств.

