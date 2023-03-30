Снижение налогов не поможет ни бизнесу, ни государству. Главное сейчас – не сколько, а как

Коллеги-предприниматели любят говорить, что если существенно сократить ставки основных налогов, весь бизнес выйдет из тени, бюджет не пострадает, и всем, кроме "конверт-центров" и налоговиков, станет лучше. Когда я был предпринимателем и экономистом-любителем, то тоже так думал. Но потом, по мере превращения в профессионала, понял, что дело далеко не такое простое.

Кто знает упругость в случае, к примеру, сокращения НДС? Нам несколько лет назад удалось оценить эластичность для акциза на автомобиле и показать, что его отмена не приведет к потерям бюджета. Но попытка оценить эластичность налога на труд на примере сокращения ЕСВ до 22% в 2016 г., к сожалению, не удалась – данных оказалось маловато для определенных выводов. А в случае возникновения "дыры" закрыть ее будет очень тяжело, и потенциальные кредиторы в лице МВФ под таким обычно не подписываются.

Главная проблема, которую часто недооценивают, в том числе и либеральные "мейнстримные" экономисты: обоснованное недоверие предпринимателей к государству. К примеру, правительство резко снижает ставки. Если бюджет выполнен нормально (а это может произойти только если подавляющее большинство из тени все же выходят), все стороны действительно в плюсах. Но если благородный порыв отдельных субъектов бизнеса не поддержат другие, бюджет провалится.

Реакцию правительства нетрудно предсказать: чтобы не допустить катастрофы, оно устроит большой "наезд" на бизнес, причем в наших традициях – именно на "белый", с большими доходами, который легко найти, проверить, найти нарушения (реальные или мнимые), доначислить сколько нужно, к тому же собственное материальное положение немного поправить. В лучшем случае – просто поднимут ставки, в худшем – начнут массово выбивать авансовые платежи, устраивать рейды, блокировать накладные, не возмещать НДС. Отсюда стимул не выходить из тени, а значит реформа обречена на провал.

Государству нужно, прежде всего, перезагрузить налоговую на новых началах. Пока это по факту мытари с планом поступлений и дискреционными полномочиями ничего не будет.

Во-вторых, нужен закон, который невозможно легко отменить (вроде грузинского Акта экономической свободы), который запрещал бы увеличивать размеры выше определенной цифры. Правительство, допустившее перерасходы, должно автоматически уходить в отставку.

В-третьих, нужно реформировать корпоративный налог, дискреционный по своей сути и наладить недискреционное администрирование НДС (именно НДС по своей сути не содержит неисправимых элементов дискреции, но азаровские воспитанники).

И, наконец, нужен мощный "таран", способный пробивать "крыши" конверт-центров и всевозможных теневиков, которые никуда выходить не собираются в принципе. Тогда, в случае провала, появится реальная возможность устроить наезд на них, а не на тех, кто поверил правительству и вышел на свет. Самые организованные схемы на данный момент – это собственно "конверты", которые выдают документы под левый товар, обналичивают деньги на зарплату, крутят "свертки", и т.д.; таможня; подакцизные продукты; теневое сельхозпроизводство; теневой (не путать с ФЛП!) розничный бизнес и другой мелкий бизнес под разными крышами

В этом списке нет нелегальной занятости и зарплат в конвертах, потому что это не организованные кем-то схемы, а распространенные практики. С ними, как раз, и нужно бороться прежде всего снижением налогов, потому что силовые методы в таких случаях неэффективны и контрпродуктивны, пока эти практики остаются массовыми.

Главное – прежде чем решать вопрос "сколько", нужно решить вопрос "как" – покончить с азаровщиной. Последовательность не имеет значения.

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