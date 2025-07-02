Если еще несколько лет назад автономные источники рассматривались как дополнение к централизованной сети, сегодня именно они нередко становятся базовым элементом энергетической стратегии на местах.

Энергонезависимость без дотаций: как это работает

Но как обеспечить рентабельность автономной генерации? Опыт показывает: собственная генерация может быть прибыльной даже без бюджетных дотаций.

Ключ к успеху – правильно выбранная техническая модель и подключение к объединенной энергосистеме. Например, когенерационные установки в базовом режиме способны обеспечить не только автономность, но и работать в синхроне с ОЭС, что открывает доступ к рынку и позволяет продавать излишки.

Еще один элемент – коммерческая диспетчеризация: управление нагрузкой на основе почасовых цен РДН (рынок на сутки вперед) может приносить дополнительные 5-8 млн грн на каждый мегаватт мощности в год.