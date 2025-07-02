Якщо ще декілька років тому автономні джерела розглядалися як доповнення до централізованої мережі, сьогодні саме вони часто стають базовим елементом енергетичної стратегії на місцях.

Енергонезалежність без дотацій: як це працює

Але як забезпечити рентабельність автономної генерації? Досвід демонструє: власна генерація може бути прибутковою навіть без бюджетних дотацій.

Ключ до успіху – правильно обрана технічна модель і підключення до об’єднаної енергосистеми. Наприклад, когенераційні установки у базовому режимі здатні забезпечити не лише автономність, але й працювати в синхроні з ОЕС, що відкриває доступ до ринку та дозволяє продавати надлишки.

Ще один елемент – комерційна диспетчеризація: керування навантаженням на основі погодинних цін РДН (ринок на добу наперед) може приносити додаткові 5-8 млн грн на кожен мегават потужності на рік.