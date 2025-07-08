МИЛАН – В наше время в отношении искусственного интеллекта (ИИ) существует немного тем, в которых царит настоящий консенсус. Однако одно ожидание, которое, кажется, уже закрепилось среди значительной части бизнеса, инвесторов и аналитиков, заключается в том, что эта технология повысит производительность в широком спектре сфер. Но даже если эти сдвиги произойдут – стоят ли они этого?

Многие наблюдатели – включая меня – ожидают значительного роста производительности благодаря ИИ.

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