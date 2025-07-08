МІЛАН – У наш час щодо штучного інтелекту (ШІ) існує небагато тем, у яких панує справжній консенсус. Проте одне очікування, яке, здається, вже закріпилося серед значної частини бізнесу, інвесторів та аналітиків, полягає в тому, що ця технологія підвищить продуктивність у широкому спектрі сфер. Але навіть якщо ці зрушення відбудуться – чи варті вони цього?

Багато спостерігачів – включно зі мною – очікують значного зростання продуктивності завдяки ШІ.