Сработали ли лимиты на переводы между картами: о чем говорят цифры

За последние 12 месяцев показатели количества переводов между картами и суммы переводов существенно изменились

Накануне состоялось заседание ВСК по вопросам экономической безопасности, посвященное проблеме "дропов" (нелегальных безналичных платежей с использованием подставных платежных карт).

Ими пользуются террористы, наркоторговцы, кол-центры, уклоняющиеся от уплаты налогов, нелегальные продавцы табака и алкоголя и другие.

Одним из вопросов на заседании ВСК обсуждалась эффективность введенного (сначала НБУ, а затем банками на добровольной основе) лимита на переводы между картами физических лиц в размере 150 000 грн в месяц.

Мнения участников заседания разделились — Киберполиция считает лимит малоэффективной мерой против дропов, НБУ — напротив, считает лимит действенным, народные депутаты выразили разные оценки этого ограничения.

Так насколько на самом деле эффективен лимит на переводы между картами? Это действенная мера по минимизации "дропов" или нерабочий инструмент?

Цифры свидетельствуют о заметных изменениях в объемах и количестве переводов между картами за последние 12 месяцев.

В октябре 2024 года количество переводов с карты на карту между физлицами составляло 57,8 млн операций, в феврале 2025 года — 51,7 млн.

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Сумма всех переводов между картами физлиц в октябре 2024 года составляла 108,2 млрд грн, а в феврале 2025 года — 96,0 млрд грн.

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Таким образом, количество переводов и их объемы значительно снизились после введения ограничений, объемы операций с "дропами" сократились.

В то же время схема все еще работает, увеличив количество используемых карт, снизив объемы операций по каждой и значительно повысив себестоимость ее реализации.

Эта схема требует дальнейшего внимания со стороны ВСК по вопросам экономической безопасности, Финмониторинга, НБУ, Киберполиции, а также необходимо как можно скорее законодательно ввести "реестр дропов", доступный для коммерческих банков.

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