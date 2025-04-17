Чи спрацювали ліміти на перекази між картками: про що кажуть цифри

За останні 12 місяців показники кількості платежів між картками та суми платежів суттєво змінились

Днями відбулось засідання ТСК з питань економічної безпеки щодо проблеми "дропів" (нелегальних безготівкових платежів із використанням підставних платіжних карток).

Ними користуються терористи, наркоторгівці, кол-центри, мінімізатори податків, нелегальні продавці тютюну та горілки тощо.

Одним із питань на засіданні ТСК обговорювалась ефективність запровадженого (спочатку НБУ, а потім банками добровільно) – ліміту на перекази між картками фізичних осіб у 150 000 грн на місяць.

Думки учасників заходу розділились – Кіберпол вважає ліміт малоефективним заходом проти дропів, НБУ вважає ліміт ефективним, народні депутати мали різні оцінки цього обмеження.

Тож якою є реальна ефективність ліміту на перекази між картками, це справжній захід для мінімізації "дропів" чи недієвий захід?

Цифри свідчать про те, що за останні 12 місяців кількість платежів між картками та суми платежів – значно змінились.

У жовтні 2024 року кількість платежів із картки на картку фізосіб становила 57,8 млн шт, у лютому 2025 року – 51,7 млн шт.

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Сума всіх платежів із картки на картку фізосіб у жовтні 2024-го становила 108,2 млрд грн, у лютому 2025 року – 96,0 млрд грн.

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Тож кількість переказів та їх обсяги суттєво зменшились після запровадження обмежень, обсяги операцій із "дропами" скоротились.

Водночас ця схема поки що працює і далі, збільшивши кількість карток, зменшивши обсяги операцій за ними, збільшивши собівартість схеми у кілька разів.

Ця схема потребує подальшої уваги ТСК з питань економічної безпеки, Фінмоніторингу, НБУ, Кіберполіції, а також необхідним є якнайшвидше законодавче запровадження "реєстру дропів", доступного комерційним банкам.

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