Санкции на беларусский калий ослабили – кто от этого выиграет больше всего

15 декабря 2025 года OFAC (Минфин США) выпустил Belarus General License 13, которая авторизует транзакции с тремя структурами беларусского калийного сектора: Belaruskali, Belarusian Potash Company (BPC) и Agrorozkvit. Это и есть юридический механизм ослабления санкций – разрешение бизнеса с конкретными игроками, которое в любой момент можно вернуть обратно.

Формально это решение Вашингтон привязал к обмену: 13 декабря Лукашенко освободил 123 заключенных, – включая Нобелевского лауреата Алеся Бяляцкого и Марию Колесникову – после переговоров с посланником президента США.

