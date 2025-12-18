Санкції на білоруський калій послабили – хто від цього виграє найбільше

15 грудня 2025 року OFAC (Мінфін США) випустив Belarus General License 13, який авторизує транзакції з трьома структурами білоруського калійного сектору: Belaruskali, Belarusian Potash Company (BPC) та Agrorozkvit. Це і є юридичний механізм послаблення санкцій – дозвіл бізнесу з конкретними гравцями, який у будь-який момент можна повернути назад.

Формально це рішення Вашингтон прив’язав до обміну: 13 грудня Лукашенко звільнив 123 ув’язнених – включно з Нобелівським лауреатом Алесем Бяляцьким та Марією Колесниковою – після переговорів із посланцем президента США.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net