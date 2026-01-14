Распределенная генерация как энергетический щит – от мобильных котельных до солнечных панелей

Интенсивность воздушных ударов по объектам украинской энергосистемы не утихает. Только за декабрь 2025 года агрессор атаковал генерацию и распределительные сети столичного региона, Одессы и области, регионы в центре Украины.

К сожалению, для большинства потребителей сегодня "стабильная сеть" не означает отсутствие отключений электроснабжения. Это означает лишь меньшую глубину и продолжительность, предсказуемые графики и приоритеты, которые общество понимает.

Массированные атаки не исчезли. Но мы можем сделать так, чтобы каждый следующий удар вызывал меньше хаоса, а восстановление занимало не месяцы, а дни или недели.

