Думка
Стабільність енергомережі без чарівної палички: як повернути світло
Євген Корф
директор ТОВ НВП "Енерго-Плюс"
Інтенсивність повітряних ударів по об'єктах української енергосистеми не вщухає. Тільки за грудень 2025 року агресор атакував генерацію та розподільчі мережі столичного регіону, Одеси та області, регіони у центрі України.
На жаль, для більшості споживачів сьогодні "стабільна мережа" не означає відсутність відключень електропостачання. Це означає лише меншу глибину й тривалість, передбачувані графіки та пріоритети, які суспільство розуміє.
Масовані атаки не зникли. Але ми можемо зробити так, щоб кожен наступний удар спричиняв менше хаосу, а відновлення займало не місяці, а дні чи тижні.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
