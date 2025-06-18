По данным Минэкономики Украины, в 2024 году экспорт вырос как минимум на 13,4%. На показатели положительно повлияло восстановление и развитие украинской перерабатывающей промышленности, вошедшей в лидеры по уплате налогов. По результатам трех кварталов на нее приходится 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины.

Правительство уже несколько лет соблюдает стратегию развития украинской экономики со ставкой на перерабатывающую отрасль, впрочем, по словам Юлии Свириденко, ее доля в ВВП Украины составляет около 10%. Это вдвое меньше бенчмарка Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), где считают нормальным уровнем этого показателя – 20%. Министр уверяет, что правительство и дальше будет уделять развитию этого направления усиленное внимание.